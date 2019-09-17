МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Кремль пока не принял решений относительно льгот для "Роснефти" по проектам освоения Арктики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее издание "Коммерсантъ" опубликовало материал, в котором говорится, что "Роснефть" недовольна отсутствием решения о налоговых льготах на 2,6 триллионов рублей на проект освоения Арктики.

По информации издания, глава корпорации Игорь Сечин написал письмо президенту, где обвинил министерство финансов в непоследовательности и субъективности. В материале говорится, что, по мнению Сечина, глава министерства Антон Силуанов поддерживает проекты НОВАТЭКа и "Газпрома", а не "Восток Ойл", несмотря на "схожесть условий".

"Мы по-прежнему не комментируем. Я всегда говорю, что служебную переписку мы не комментируем. Пока никаких решений на этот счет не принималось, а всю служебную корреспонденцию мы не комментируем и не будем комментировать", — заявил Песков.