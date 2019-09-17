МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. "Газпром" с начала года по 15 сентября снизил экспорт газа в дальнее зарубежье на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 135,6 миллиарда кубометров, сообщает компания.

"В страны дальнего зарубежья "Газпром" поставил 135,6 миллиардов кубометров газа — на 4% меньше, чем 1 января – 15 сентября рекордного 2018 года", — говорится в сообщении "Газпрома".

Отмечается также, что в ряд стран экспорт увеличился. В частности, в Венгрию экспорт вырос на 50,2%, в Австрию — на 32,8%, в Чехию — на 33,6%, в Словакию — на 41,4%, в Нидерланды — на 13,7%, во Францию — на 5,5%.

В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,9 миллиарда кубометров. По итогам 2019 года, как сообщил замначальника департамента "Газпром экспорта" Михаил Мальгин, в базовом сценарии ожидается снижение экспорта в дальнее зарубежье до 194-198 миллиардов кубометров.

Добыча газа "Газпромом" с начала года по 15 сентября выросла на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 348,1 миллиарда кубометров.

"С 1 января по 15 сентября 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 348,1 миллиарда кубометров газа. Это на 1,1% (на 3,7 миллиарда кубометров) больше, чем за аналогичный период 2018 года", — говорится в сообщении.

При этом спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке за восемь с половиной месяцев 2019 года сократился на 0,7% (на 1,1 миллиарда кубометров).

"Газпром" по итогам 2018 года увеличил добычу газа на 5,6%, до 497,6 миллиарда кубометров. В конце июня зампред правления компании Виталий Маркелов сообщал, что "Газпром" ожидает превышения плана добычи в 495 миллиардов кубометров по итогам 2019 года.