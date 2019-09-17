МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Нефтегазовая компания Saudi Aramco разрешила сотрудникам войти на территорию НПЗ Абкайк впервые после нападения, произошедшего в субботу, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Ранее Saudi Aramco сообщила клиентам о восстановлении погрузок нефти после атак на её нефтяные объекты.

В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг эти обвинения.