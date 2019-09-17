Добавлены подробности и бэкграунд (4-5 абзац)

МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. Саудовский министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что королевству за два дня удалось наполовину восстановить утерянный из-за атаки объем нефтедобычи.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Министр уже заявил, что поставки саудовской нефти уже вернулись на прежний уровень.

"За два прошедшие дня нам удалось наполовину восстановить объем добычи нефти, утерянный в результате террористических атак на объекты Saudi Aramco", — сообщил министр на пресс-конференции, которую транслирует Al-Arabiya.

Кроме того, министр заявил, что Saudi Aramco выполнит все свои обязательства перед потребителями в этом месяце за счет изъятия сырой нефти из резервов.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг эти обвинения.