Потерянный из-за атаки объем саудовской нефтедобычи пока восстановлен наполовину - министр
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МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. Саудовский министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что королевству за два дня удалось наполовину восстановить утерянный из-за атаки объем нефтедобычи.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Министр уже заявил, что поставки саудовской нефти уже вернулись на прежний уровень.
"За два прошедшие дня нам удалось наполовину восстановить объем добычи нефти, утерянный в результате террористических атак на объекты Saudi Aramco", — сообщил министр на пресс-конференции, которую транслирует Al-Arabiya.
Кроме того, министр заявил, что Saudi Aramco выполнит все свои обязательства перед потребителями в этом месяце за счет изъятия сырой нефти из резервов.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг эти обвинения.
https://1prime.ru/energy/20190917/830330892.html