БРЮССЕЛЬ, 17 сен /ПРАЙМ/, Мария Князева. Дефицита нефти и бензина в Европе, как и роста цен на него, ввиду ситуации в Саудовской Аравии не ожидается из-за наличия обильных запасов нефти в ЕС и замедления спроса на нефтепродукты, сказал РИА Новости глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти — Саудовская Аравия — после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила добычу этого сырья более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Отвечая на вопрос о возможности дефицита на рынке нефти и бензина ЕС в связи с этими событиями, Хансен сказал: "Обильные запасы нефти в Европе в сочетании с сезонным замедлением спроса должны предотвратить возникновение дефицита".

Пресс-служба Еврокомиссия накануне сообщила агентству, что риска для безопасности снабжения нефтью стран Евросоюза ввиду ситуации в Саудовской Аравии в нынешних условиях нет, все государства ЕС обладают запасами сырой нефти или нефтепродуктов, их размер составляет приблизительно 955 миллионов баррелей, что эквивалентно 90 дням потребления в ЕС. А ранее во вторник министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что сокращенные после нападения на саудовские нефтяные ресурсы поставки нефти уже вернулись на прежний уровень.

"Потребительские цены на бензин в Европе облагаются высокими налогами, поэтому влияние на цены на заправках должно быть управляемым", — также отметил эксперт.

"Налогообложение делает Европу менее подверженной значительным колебаниям цен на нефть, но в целом в регионе уже наблюдается замедление (экономического роста – ред.), которому не поможет рост стоимости энергии", — добавил Хансен. То есть, ситуация с замедлением темпов экономического роста в ЕС от скачка цен на нефть не улучшится, заключил он.