МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть снижаются усиленными темпами во вторник вечером после заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана Аль Сауда о восстановлении объёма экспорта этого сырья из страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.02 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 6,71%, до 64,39 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 5,81%, до 59,03 доллара за баррель. А несколькими минутами ранее Brent дешевел более чем на 7%, достигая стоимости в 63,81 доллара за баррель, так как инвесторы отыгрывали заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана.

Цены на нефть продолжают снижаться после резкого роста днем ранее, вызванным усилением рисков уменьшения предложения этого сырья. Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила её добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Но в рамках пресс-конференции в Джидде министр энергетики заявил ранее во вторник, что сокращенные после нападения на саудовские нефтяные ресурсы поставки нефти уже вернулись на прежний уровень.

Кроме того, он сказал, что Саудовская Аравия восстановит уровень мощностей в нефтедобыче в 11 миллионов баррелей в сутки к концу сентября. При этом планируется довести эти мощности до 12 миллионов баррелей в день до конца ноября.