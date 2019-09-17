ДОХА, 17 сен /ПРАЙМ/. Добыча газа в Саудовской Аравии вернётся к уровню, который предшествовал атаке на ее нефтегазовые объекты, уже до конца сентября, заявил во вторник на пресс-конференции в Джидде министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила её добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

"Добыча газа постепенно вернется на уровень, который был до нападения, как я считаю, до конца этого месяца", — сказал министр.

Ранее он также отметил, что производственные мощности страны в области нефтедобычи вернутся на уровень в 11 миллионов баррелей в сутки к концу сентября, а к концу ноября составят 12 миллионов баррелей в сутки.