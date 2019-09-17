ДОХА, 17 сен /ПРАЙМ/. Атака на объекты государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco не приведет к отсрочке запланированного первичного размещения ее акций на рынке (IPO), заявил во вторник на пресс-конференции глава совета директоров компании Ясир ар-Румьян.

"Первичное размещение акций компании на рынке не будет отсрочено, и подготовка к этому не замедлится, это произойдет в течение следующих 12 месяцев, и королевство верно своим обязательствам по размещению", — отметил ар-Румьян.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила её добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Также, по словам ар-Румьяна, подготовка к IPO продолжается, как и было раньше, несмотря на нападения на нефтяные объекты компании.

После атаки на объекты крупнейшей нефтяной компании в мире отдельные арабские эксперты высказали предположение, что из-за этого инцидента выход Saudi Aramco на рынок с ценными бумагами может быть отложен.

О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году в рамках стратегии Vision 2030. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась, а летом прошлого года появились слухи, что оно может и вовсе не состояться. По подсчётам, размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 миллиардов долларов и стать рекордным в истории.