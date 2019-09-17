ДОХА, 17 сен /ПРАЙМ/. Нападение на объекты саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco вызвало возгорания в 13 местах, сообщил на пресс-конференции во вторник исполнительный директор компании Амин ан-Насер.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила о сокращении её добычи более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Ответственность за атаку взяли на себя мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, но ведущая военные действия в Йемене арабская коалиция заявила, что удары были нанесены из Ирана, а не с территории Йемена.

"Атаки стали причиной возникновения пожаров в 13 местах на объектах Saudi Aramco", — сказал ан-Насер.

При этом он отметил, что удалось локализовать пожар на атакованных объектах всего за семь часов, и в данный момент с атакованного месторождения в Абкайке добывается 2 миллиона баррелей нефти в сутки.

"В мире нет компании, подобной Aramco, способной справиться с последствиями такого нападения в такие короткие сроки", — добавил ан-Насер.

В то же время он отметил, что компания продолжает подсчитывать, во сколько обойдется это нападение.