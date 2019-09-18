ВАШИНГТОН, 17 сен /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп пока не видит необходимости открывать стратегический резерв нефти страны.

"Я не думаю, что мне нужно, но я готов сделать это… Если мы захотим использовать стратегические запасы нефти, я бы их открыл", — сказал Трамп журналистам.

При этом напомнил, что США на данный момент являются мировым лидером по производству нефти, опережая Саудовскую Аравию и Россию.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила о сокращении ее добычи более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Ответственность за атаку взяли на себя мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, но ведущая военные действия в Йемене арабская коалиция заявила, что удары были нанесены из Ирана, а не с территории Йемена.