ТЮМЕНЬ,18 сен — ПРАЙМ. Запасы газа всех категорий в России составляют 73 триллиона кубометров, заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, выступая на Тюменском нефтегазовом форуме.

"Запасы газа всех категорий составляют 73 триллиона кубометров", — заявил министр.

"По объемам добычи мы делим первую строчку только с США", — добавил он.

Добыча газа в РФ в 2018 году выросла примерно на 5%, до 725 миллиардов кубометров — рекорд за 18 лет.