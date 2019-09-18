Запасы газа в РФ составляют 73 трлн кубометров
ТЮМЕНЬ,18 сен — ПРАЙМ. Запасы газа всех категорий в России составляют 73 триллиона кубометров, заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, выступая на Тюменском нефтегазовом форуме.
"Запасы газа всех категорий составляют 73 триллиона кубометров", — заявил министр.
"По объемам добычи мы делим первую строчку только с США", — добавил он.
Добыча газа в РФ в 2018 году выросла примерно на 5%, до 725 миллиардов кубометров — рекорд за 18 лет.
https://1prime.ru/energy/20190918/830331773.html