ТЮМЕНЬ,18 сен — ПРАЙМ. "Сургутнефтегаз" не рассматривает проведение обратного выкупа акций компании, заявил журналистам в кулуарах Тюменского нефтегазового форума глава компании Владимир Богданов.

"Вы придумали себе", — сказал Богданов в ответ на вопрос, рассматривает ли "Сургутнефтегаз" возможность проведения buy back.

В начале сентября СМИ писали о том, что "Сургутнефтегаз" может принять решение об обратном выкупе акций после того, как акции компании взлетели в цене на фоне создания ею дочерней структуры ООО "Рион", которая займется вложениями в ценные бумаги.

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" взлетели в первые дни сентября более чем на 40% в район 38,5 рубля (максимума с апреля 2016 года) на фоне новостей о создании дочерней компании с целью вложений в ценные бумаги. После бурного роста котировки откатывались в район 32 рублей, однако затем вернулись к многолетним максимумам и сейчас колеблются в нескольких процентах ниже них — около 36 рублей.

После заявления Богданова по buy back акции "Сургутнефтегаза" усилили коррекционное снижение, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. К 11.26 мск обыкновенные акции теряли 2,9% — до 35,39 рубля, префы – 0,6%, до 37,99 рубля. С утра среды акции компании повышались до 36,73 рубля и до 38,58 рубля соответственно.