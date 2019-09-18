МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд по телефону рассмотрели положение на глобальном рынке углеводородов, ход реализации сделки ОПЕК+, сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассмотрено положение на глобальном рынке углеводородов, в том числе ход реализации договоренностей в формате "ОПЕК плюс". Выражен обоюдный настрой на продолжение тесной координации в целях стабилизации мировых цен на нефть", — говорится в сообщении.

Кроме того, затрагивались также вопросы подготовки планируемого визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Россия в среду не обсуждала с Саудовской Аравией вариант увеличения добычи ОПЕК+ для стабилизации цен на нефть.

"Нет, не обсуждалась", — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли с принцем Саудовской Аравии опция, при которой ОПЕК+ может нарастить добычу, чтобы стабилизировать цены на нефть.