ТЮМЕНЬ, 18 сен — ПРАЙМ. Пусконаладочные работы на проекте "Запсибнефтехим" завершены на 80%, дата полного запуска пока неизвестна, сообщил журналистам председатель правления, гендиректор ООО "Сибур" Михаил Карисалов в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

"Сегодня пусконаладочные работы примерно на 80% в прогрессе, соответственно, каких-то конкретных сроков мы не называли", — сказал Карисалов в ответ на вопрос о дате полного запуска проекта.

Проект "Запсибнефтехим" предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 миллиона тонн этилена, около 500 тысяч тонн пропилена и 100 тысяч тонн бутан-бутиленовой фракции в год; установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 миллиона тонн в год. Инвестиции в "Запсибнефтехим" заявлены в объеме до 9,5 миллиарда долларов. Строительство "Запсибнефтехима" было завершено в мае.

Карисалов в июне говорил, что запустить полную цепочку производства на нефтехимическом комплексе планируется в третьем-четвертом квартале.