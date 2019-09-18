МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. "Булгартрансгаз" и консорциум во главе с саудовской Arkad Engineering в среду пописали контракт на 1,102 миллиарда евро на строительство и введение в эксплуатацию газопровода от границы с Турцией до Сербии, который примет газ "Турецкого потока", говорится в заявлении на сайте "Булгартрансгаз".

"Сегодня, 18 сентября 2019 года, в присутствии премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и министра энергетики Теменужки Петковой "Булгартрансгаз" и консорциум Arkad подписали контракт на поставку необходимых материалов и оборудования, на инвестиционное проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию расширения газотранспортной инфраструктуры от турецко-болгарской до болгаро-сербской границы", — говорится в заявлении.

Согласно предварительному плану, длина магистрального газопровода "Балканский поток" составит около 474 километров, диаметр — 1200 миллиметров. Маршрут ветки "Турецкого потока" будет проходить через 11 областей страны.

По условиям контракта, все работы должны быть выполнены в срок до 615 дней, в первые 250 календарных дней должен быть построен участок протяженностью 308 километров от компрессорной станции "Польски Сеновец" в муниципалитете Польски Трамбеш до болгаро-сербской границы, соответствующее разрешение на строительство уже выдано министерством регионального развития и выступило в силу.

В оставшийся срок действия договора должны быть построены остальные 166 километров газопровода от компрессорной станции "Польски Сеновец" до села Златина в Варненской области близ Черного моря, где он будет связан с уже существующей газотранспортной инфраструктурой "Булгартрансгаза".

Отмечается, что проект имеет стратегическое значение для Болгарии и "Булгартрансгаз" обязуется выполнить все необходимые действия для его реализации в строгом соответствии с действующим законодательством Болгарии и ЕС.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года. "Голубое топливо" из его второй нитки планируется поставлять через Болгарию в Сербию и Венгрию.