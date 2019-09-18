МЕХИКО, 18 сен /ПРАЙМ/. Министр энергетики Мексики Росио Нале заявила, что правительство страны не намерено изменять стоимость экспортной нефти, заложенную в бюджет следующего года, после скачка цен, вызванного атаками на предприятия в Саудовской Аравии.

"Это временный пик, уровень цен не постоянный, так что изменений в опубликованном уровне цены не будет", — подчеркнула Нале в ходе выступления на форуме Energy Meet Point, которое транслировало издание Financiero.

Стоимость мексиканской нефтяной смеси, заложенная в бюджет Мексики на 2020 год, составляет 49 долларов США за баррель.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отвергает обвинения в адрес страны.