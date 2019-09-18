АФИНЫ, 18 сен /ПРАЙМ/. Министерство окружающей среды и энергетики Греции представило в среду в парламент на ратификацию четыре договора концессии на разведку и разработку углеводородов в четырех морских районах возле Крита и в Ионическом море, сообщила пресс-служба министерства.

Переговоры по подписанию контрактов шли в 2015-2019 годах.

Ратификация контрактов станет вотумом доверия для крупных международных нефтяных компаний, которые инвестируют 140 миллионов евро в исследования. Эти инвестиции создадут новые рабочие места и укрепят регионы, говорится в сообщении.

В частности, по двум морским районам "Юго-Западный Крит" и "Западный Крит" на ратификацию внесены два контракта, подписанные 27 июня 2019 года между греческим государством и консорциумом Total, ExxonMobil и Hellenic Petroleum.

Что касается региона Ионического моря на западе Греции, то ратифицируется контракт, подписанный 9 апреля 2019 года между греческим государством и консорциумом Repsol-Hellenic Petroleum.

По участку "Район 10 Ионического моря" (залив Кипарисия) ратифицируется договор, подписанный 9 апреля 2019 года между греческим государством и греческой нефтяной компанией Hellenic Petroleum.

Правительство Греции намерено послать сигнал, что Греция является страной, дружественной предпринимательству и инвестициям, говорится в сообщении.

В Минэнерго заявили, что ратификация соглашений имеет большое значение для страны.

Греция становится энергетическим центром в Юго-Восточной Европе, учитывая также проекты строительства газопроводов TAP (Трансадриатический газопровод), IGB (интерконнектор Греция-Болгария), East Med (Восточно-Средиземноморский газопровод), станций СПГ в Ревитусе и Александруполисе. Укрепится энергетическая безопасность страны и безопасность поставок, а природный газ позволит постепенно перейти на альтернативные, более экологически чистые источники энергии, отмечают в Минэнерго.