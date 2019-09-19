МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Власти Дании решили временно остановить добычу газа на своем месторождении для реконструкции объектов. Как сообщает Датское радио, на время ремонта объектов Копенгаген будет закупать топливо у других стран.

Ожидается, что на период приостановки эксплуатации своего месторождения будет закупаться газ из Германии, который изначально идет из России, Норвегии, или Нидерландов.

Дания добывает основной объем газа на месторождении Тайра. Сейчас добыча на этом участке опасна: добывающие платформы просели, их реконструкция займет три года.