БАКУ, 19 сен — ПРАЙМ. Работы по укладке труб на сухопутном маршруте Трансадриатического газопровода (TAP) почти завершены, сообщает в четверг консорциум TAP AG.

Так, по данным консорциума, укладка завершена на порядка 99%. В TAP AG сообщили, что стальные трубы были вывезены на грузовиках до соответствующих пунктов и проложены по маршруту трубопровода непрерывной цепью.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор". Первоначальная мощность трубопровода составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения. Планируется, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров — Албании, 105 километров — по дну Адриатического моря и 8 километров — по территории Италии.

Акционеры ТАР: ГНКАР (SOCAR) — 20%, BP — 20%, Snam — 20%, Fluxys — 19%, Enagas — 16%, Axpo — 5%.