МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Шанс достроить "Северный поток-2" в срок еще есть, строительство газопровода ведется по графику, заявил в эфире глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Построено более 81% от всей протяженности газопровода в двухветочном исполнении, в текущий период времени строительство ведется строго по графику. Но ключевым вопросом, конечно же, является решение датских властей по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании", — сказал Миллер в эфире телеканала "Россия 24".

"На сегодняшний день еще Рубикон не пройден по одной простой причине, что датский участок — он достаточно короткий, и сроки строительства на датском участке составляют всего-навсего около пяти недель, поэтому, конечно же, шанс есть", — также отметил глава "Газпрома".

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что вопрос "Северного потока-2" не поднимался на трехсторонних консультациях по газу в Брюсселе в четверг, но сами работы по проекту идут полным ходом.

"Нет, мы "Северный поток-2" не обсуждали, поскольку консультации касались другого вопроса. Но что касается самой стройки, то она идет полным ходом, 81% от общего количества укладки трубопровода уже проложено по дну Балтийского моря, идут другие работы, работы не останавливаются, продолжаются, в том числе связанные с получением разрешения со стороны наших коллег из Дании", — сказал Новак.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Единственный акционер компании — "Газпром".