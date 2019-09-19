МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Трехсторонние консультации о транзите газа через Украину после 2019 года прошли конструктивно, рассказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"На мой взгляд, консультации прошли очень конструктивно, в рабочем порядке. Может быть, это впервые за многие последние наши трехсторонние такого рода консультации", — сказал Новак.

"Мы услышали от украинских партнеров заинтересованность в продолжении работы с 1 января 2020 года. Украинские партнеры презентовали нам нормативную базу, которая будет имплементирована с 1 января 2020 года. Речь идет о европейском законодательстве… разделении "Нафтогаза", выделении отдельного оператора газотранспортной системы… Мы приняли эту информацию к сведению", — сказал Новак.

По его словам, Россия готова бронировать мощности по транзиту газа через Украину с 2020 года, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы. "Наша позиция заключается в том, что если европейское законодательство к 1 января 2020 года действительно будет имплементировано в украинское законодательство, мы готовы работать в соответствии с европейским законодательством. Это означает, готовы бронировать мощности с 1 января 2020 года", — пояснил министр.

Бронирование мощностей Украины для транзита российского газа может быть как краткосрочным, так и долгосрочным. "Законодательство, которое сейчас принимается на Украине, имплементируется, оно соответствует законодательству Европейского союза. Это законодательство подразумевает возможность бронирования мощностей компанией, которая подает заявку на использование газотранспортной системы. Это бронирование может быть как на краткосрочный период, так и на долгосрочный период. В любом случае, принимает уже решение непосредственно компания, которая подает заявку", — ответил Новак на вопрос о том, как может идти транзит российского газа с 2020 года.

Россия также предложила временно продлить существующий контракт на транзит газа через Украину, так как гарантий своевременной имплементации законодательства ЕС в украинское нет, более того, РФ готова к продлению этого контракта на любой срок, необходимый Украине для такой имплементации.

"Мы обозначали также сегодня в рамках консультаций те риски, которые российская сторона видит с точки зрения сроков принятия соответствующих законов, нормативных актов (для имплементации норм ЕС — ред.), сертификации оператора, поскольку сертификацию должны делать независимый европейский сертифицирующий орган. Здесь, конечно, никаких гарантий нет, что это будет сделано своевременно к 1 января 2020 года", — рассказал министр.

"Поэтому мы предложили нашим партнерам и коллегам — в случае если это не будет сделано до 1 января 2020 года, мы сможем предложить партнерам продлить действующий контракт или подписать дополнительное соглашение до того момента, когда будет уже действительно готова вся нормативная база и законодательство Украины", — добавил он.

По его словам, Киев взял в работу предложения России по поставкам газа на Украину после 2019 года.

"Украинская сторона наши предложения взяла в работу, сегодня они рассматривают и в том числе прямые поставки, и поставки реверсом. Для них, конечно, важно понимать, какие будут и объемы, и какие ценовые условия с точки зрения эффективности поставок на территорию Украины. Это коммерческие переговоры между компаниями", — ответил Новак на вопрос о поставках газа на Украину с 2020 года.

Новак также заверил, что РФ в 2020 году поставит европейским потребителям газ в законтрактованных объемах.

"Еще раз хочу подчеркнуть важный момент, что европейским потребителям будут своевременно поставлены необходимые объемы в соответствии с контрактными условиями. Для этого, в том числе, мы готовы использовать на экономически целесообразных условиях газотранспортную систему Украины в соответствии с законодательством, которое будет действовать на Украине", — ответил Новак на вопрос о том, как может идти транзит российского газа через Украину с 2020 года.

В свою очередь, на пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сказал, что, по мнению ЕК, с юридической точки зрения продление нынешнего контракта на транзит российского газа в Евросоюз через Украину невозможно.

"Мы также объяснили нашим российским партнерам, что с юридической точки зрения продление нынешнего контракта не будет возможно, потому что будет другая компания — "Нафтогаз" не будет (существовать — ред.) как оператор ГТС с 1 января, — и также, что контракт не соответствует правилам ЕС. То есть, нам нужно найти другое решение", — сказал он.

По его словам, Еврокомиссия считает своим приоритетом заключение долгосрочного контракта на транзит газа из России в ЕС через Украину."Наш приоритет — достичь договоренности по долгосрочному контракту, я абсолютно уверен, что это лучшее решение для всех сторон", — сказал он.

Участники консультаций в принципе договорились о том, что будущий контракт на транзит российского газа в Евросоюз через Украину будет основан на законодательстве ЕС, сказал Шефчович.

"Мы четко объяснили российской делегации, как Украина постепенно внедряет европейское законодательство и энергетические правила, и мы договорились, что будущий контракт должен уважать все европейское законодательство по этому поводу", — продолжил вице-президент ЕК, отметив, что российская сторона хочет заверений, что нормы ЕС будут правильно имплементировано Украиной.

"Газпром" очень хорошо знаком с европейскими правилами, потому что его контракты с европейскими газовыми партнерами основаны на европейском законодательстве. Я думаю, это будет хорошо понятная территория для нас всех, и поэтому отсыл к европейскому законодательству очень позитивен и, я надеюсь, это поможет нам пройти прочие пункты, которые находятся в обсуждении", — подытожил Шефчович.

ПРОЧИЕ ТЕМЫ

РФ, Украина и Еврокомиссия (ЕК) в Брюсселе обсудили, в том числе, и возможные объемы поставок газа и судебные споры "Нафтогаза" и "Газпрома".

"Мы обсудили очень много вопросов, причем конкретных вопросов, касающихся в первую очередь поставок газа на Украину. Мы считаем, что это очень важный вопрос для того, чтобы говорить о транзите газа и о тех объемах, которые мы (может поставлять — ред.) с 1 января 2020 года", — сказал Новак.

"Мы также обсудили вопрос, касающийся урегулирования взаимоотношений по стокгольмскому арбитражу, и тех решений, которые были приняты стокгольмским судом для того, чтобы до 1 января 2020 года — мы еще раз обозначили позицию, — необходимо урегулировать по нулевому варианту и урегулировать в рамках мирового соглашения, поскольку судебные разбирательства, апелляционные рассмотрения будут идти еще очень долгое время", — пояснил глава Минэнерго РФ. Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель при этом отметил, что спор в Стокгольмском арбитраже между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" не был предметом обсуждения, но российская сторона этот вопрос поднимала.

По его словам, стороны договорились, что следующая министерская встреча по транзиту газа состоится в 20-х числах октября. Новак, анонсируя новую встречу, был менее конкретен, сказав, что она пройдет "через месяц".

Оржель также сообщил, что стороны проведут технические консультации, на которых обсудят будущие объемы транзита газа, а также срок будущего контракта и тарифы.

"Объемы транспортировки и тарифы – это определенная матрица: чем больше транспортируется, тем меньше тариф… Далее должны пройти определенные технические консультации, какой объем необходим для того, чтобы был двусторонний эффект от этого решения", — сказал Оржель.

"Тариф и интерес использования украинской инфраструктуры зависит и от срока заключения договора. Будет ли это 10 лет, или это будет другой (срок — ред.) — это вопрос технических консультаций между сторонами", — добавил украинский министр.

По его словам, стороны договорились, что это будет срок, который будет выгоден всем — России, Украине и ЕС.

Он также подтвердил, что Украина передала дорожную карту по сертификации нового оператора ГТС и проект договора на транспортировку газа.

Обсуждалась и судьба прокачки российского газа по газопроводу Opal, объем которой на прошлой неделе был сокращен до 50% мощности по решению Суда ЕС. Новак заверил, что все контрактные обязательства, которые есть у "Газпрома", будут исполнены в полном объеме вне зависимости от решения Суда ЕС по Opal.

В этой связи глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что прошедшие ранее в четверг консультации в Брюсселе по вопросу транзита российского газа в Европу дают основания рассчитывать, что ЕК будет отстаивать свою позицию, расширявшую доступ "Газпрома" к транзитным мощностям газопровода Opal.

По словам Новака, ЕК прорабатывает ситуацию с решением Суда ЕС по Opal, которое ограничило доступ "Газпрома" к газопроводу, изучается возможность подачи апелляции или реализация этого решения по другому вариант.

ПЛАН "Б"

При этом стороны признают, что риск не подписания договора все же есть. "Все-таки риск не подписать договор по транспортировке пока остается в повестке дня. Со своей стороны я могу сказать… мы будем максимально эффективными для того, чтобы подписать соглашение по транспортировке (газа – ред.)", — заявил Оржель.

В этой связи Миллер констатировал, что объемы газа, накопленные "Газпромом" в европейских подземных хранилищах (ПХГ), позволяют определенное время нивелировать перебои с поставками газа из РФ, если они возникнут.

На вопрос, хватит ли накопленного компанией газа в ПХГ Европы потребителям на предстоящую зиму при отсутствии достижения договоренностей с Украиной о транзите после 2019 года, Миллер в эфире телеканала "Россия 24" ответил: "Те объемы газа, которые есть в европейских хранилищах, те объемы газа, которые есть у "Газпрома" уже — в настоящее время мы продолжаем закачку, — конечно же, они позволяют в течение определенного времени нивелировать какие-то перебои — если вдруг, не дай бог, они возникнут, — для конечных потребителей".

"Но надо понимать, что ПХГ, конечно же, не резиновые, и объемы всегда конечны", — добавил он.

В свою очередь, исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко высказал мнение, что Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению РФ транзита газа через Украину с 1 января, так как переговоры о заключении нового контракта так и не начались, а время истекает.

"Как и ожидалось, к переговорам так и не дошли — российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны о том, что отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит", — написал Витренко в Facebook по итогам встречи.

"Время до завершения контракта истекает, а переговоры так и не начинаются. Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января. Ну, и не давать использовать эти трехсторонние "консультации" как оправдание строительства "Северного потока-2", — добавил Витренко.