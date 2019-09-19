УФА, 19 сен /ПРАЙМ/. Более 10 тысяч жителей Башкирии остаются без электроснабжения, которое было нарушено в четверг из-за порывов ветра до 26 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В четверг из-за сильного ветра, порывы которого достигали до 26 метров в секунду, в Башкирии произошли массовые аварийные отключения электроэнергии, падения деревьев, рекламных щитов, повреждения автомобилей и срывы кровель. Всего без электроэнергии оставались 158 населенных пунктов с населением более 36 тысяч человек. Башкирская электросбытовая компания направила на ликвидацию последствий нарушения электроснабжения 139 бригад в количестве 339 человек и 168 единиц техники. На 14.00 по мск сообщалось, что отключенными остаются 74 населенных пункта с населением 24 тысячи человек.

"По уточнённым данным, на 21.00 (19.00 мск) отключенными остаются 79 населенных пунктов с населением 10630 человек, без электричества находятся более 4 тысяч домов", — сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Ранее глава региона Радий Хабиров написал в соцсетях, что ликвидация последствий урагана в Башкирии закончится ночью.