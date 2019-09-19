МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Росатом" разработала и внесла в правительство РФ проекты постановлений кабинета министров, позволяющих создать систему безопасного обращения с наиболее вредными промышленными отходами I и II классов опасности, сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии "Росатома" Андрей Лебедев.

Выступая в четверг на заседании коллегии Минприроды РФ, Лебедев напомнил о задачах федерального проекта по обращению с самыми опасными промышленными отходами, исполнителем которого является "Росатом". "Базовая задача, которая решается федеральным проектом – создание единой прозрачной системы, которая в режиме онлайн позволяет управлять этой отраслью", — сказал Лебедев.

Речь идет о проектах постановлений кабмина "Об утверждении положения о государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности" и "О порядке разработки, утверждения и корректировки федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности, требованиях к ее составу". "Они уже разработаны и внесены в правительство и должны быть утверждены до 1 октября", — сказал Лебедев.

По его словам, вторая базовая задача федерального проекта – это создание инфраструктуры обращения с такими отходами. "Базовая инфраструктура будет создаваться на базе четырех объектов по уничтожению химического оружия", — напомнил Лебедев. "Мы провели в этом году работу по передаче первых объектов этих имущественных комплексов. В этом году мы также приступим к изысканиям, и будут выработаны предпроектные решения", — добавил он. "У нас нет сомнений, что в 2020 году предстоящее утверждение федеральной схемы и собственно проекты по первым комплексам будут выполнены в срок", — резюмировал Лебедев.

К промышленных отходам первого класса опасности относятся те, которые наносят природе непоправимый ущерб, а к отходам второго класса — такие отходы, после которых окружающая среда "приходит в себя" в течение десятков лет.

Федеральным проектом "Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I–II классов опасности" национального проекта "Экология" предусмотрено перепрофилирование объектов, использовавшихся для уничтожения химического оружия, в межрегиональные производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I–II классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы). К концу 2024 года планируется ввести в эксплуатацию семь таких производственно-технических комплексов.

Заказчиком работ определен "Росатом". Такое решение было принято с учетом успешного опыта госкорпорации в реализации государственной политики по обращению с радиоактивными отходами, наличия в атомной отрасли современных технологий при развитой управленческой и производственной инфраструктуре.