УФА, 20 сен /ПРАЙМ/. Энергетики восстановили нарушенное порывами ветра электроснабжение в более 150 населенных пунктах Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В четверг из-за сильного ветра, порывы которого достигали 26 метров в секунду, в Башкирии произошли массовые аварийные отключения электроэнергии, падения деревьев, рекламных щитов, повреждения автомобилей и срывы кровель. Всего без электроэнергии оставались 158 населенных пунктов с населением более 36 тысяч человек. Башкирская электросбытовая компания направила на ликвидацию последствий нарушения электроснабжения 139 бригад в количестве 339 человек и 168 единиц техники.

"По состоянию на 6.00 (4.00 мск) все абоненты подключены. Заявки по падению деревьев и повреждению рекламных щитов отработаны в полном объеме",- говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии.