МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Министр энергетики Пакистана Омар Аюб Хан подтвердил строительство пяти СПГ-терминалов группой компаний, в числе которых Exxon Mobil и Royal Dutch Shell, пишет агентство Рейтер.

"Пять терминалов могут быть введены в эксплуатацию в течение 2-3 лет", — сообщил министр в интервью агентству. Таким образом страна намерена утроить импорт и справиться с дефицитом газа.

Строительством терминалов займутся пять групп компаний — Tabeer Energy (подразделение Mitsubishi Corp), Exxon и Energas, Trafigura Group и Pakistan GasPort, Shell и Engro Corp, а также Gunvor Group и Fatima.