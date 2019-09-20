КИЕВ, 20 сен — ПРАЙМ. "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", входящая в группу "Нафтогаз", начала импорт электроэнергии из Белоруссии и ее продажу на украинском рынке.

"Группа "Нафтогаз" использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на лучших условиях. В частности, мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с "Белэнерго", — цитирует пресс-служба слова директора по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" Андрея Фаворова.

Сообщается, что первые импортируемые объемы компания уже реализовала на рынке на сутки вперед и на балансирующем рынке.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" занимается поставкой газа и электроэнергии на всей территории Украины.

С 1 июля в Украине начал функционировать новый рынок электрической энергии. За два месяца Украина импортировала около 586 миллионов кВт часов электроэнергии.