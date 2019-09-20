КИЕВ, 20 сен — ПРАЙМ. Украина рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России, это могут быть покупки не только у "Газпрома", заявил в пятницу министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"На Украину могут быть и другие поставщики, не только весь объем может поставляться с российской стороны. Из российской стороны может быть не обязательно "Газпром", там есть и другие поставщики — другие компании, которые могут это совершать. Поэтому мы говорим о том, что определенный объем (импорта газа – ред.) может быть рассмотрен. Определенный объем мы были бы заинтересованы получить на конкретных основаниях… Но это вопрос консультаций между сторонами", — сказал Оржель на брифинге, который транслировал телеканал "Наш".

"Если мы полностью исключаем политический момент и нет никакого давления с российской стороны и мы переходим в чисто экономические отношения, которые взаимовыгодные, то мы будем такое рассматривать", — отметил украинский министр.

Он также заявил, что цена газа для Украины в случае прямых поставок из России должна быть привязана к европейскому рынку.

"У нас есть четкая позиция, что цена, которая будет определяться во взаимодействии с российской стороной, должна быть привязана к европейской цене… Мы пытаемся сформировать, ввести рыночный сигнал в эту систему для того, чтобы не было политической цены. Подчеркиваю: никакой политической цены", — сказал Оржель на брифинге, который транслировал телеканал "Наш".

Украина прекратила закупку газа в России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.