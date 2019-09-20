БРЮССЕЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Процесс выделения оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины из "Нафтогаза" завершен на 90%, сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Мы считаем, что "Нафтогаз" уже прошел 90% всех вопросов, относящихся к созданию полноценной новой юридической структуры, которая станет новым оператором, выделенным и независимым от "Нафтогаза", — сказал он на конференции в Брюсселе.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин страны в среду одобрил план отделения оператора газотранспортной системы от "Нафтогаза". Кабмин сообщил, что утвержденный план позволит завершить процесс выделения до конца года.

Коболев сообщал, что базой для формирования нового оператора ГТС станет компания "Оператор газотранспортной системы Украины", которая сейчас является дочерней компанией "Укртрансгаза". Компания уже укомплектована персоналом, ей переданы необходимые для этой деятельности активы. Эта компания должна будет пройти сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг и Энергетическом сообществе.