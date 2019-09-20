КИШИНЕВ, 20 сен — ПРАЙМ. Молдавия и "Газпром" достигли предварительной договоренности о продлении на несколько лет действующего договора на поставку газа в республику, сообщил журналистам президент Молдавии Игорь Додон.

"Насчет соглашения между "Молдовагаз" и "Газпромом". Я так понимаю, что желание и открытость со стороны "Газпрома" в продлении нынешней формулы и нынешнего договора на несколько лет есть, предварительная договоренность есть", — сказал Додон журналистам на Молдавско-российском экономическом форуме.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Козак отметил, что Россия не видит особых рисков для поставок газа в Молдавию из-за неурегулированности вопроса транзита "голубого топлива" через Украину.

"У нас есть достаточно оптимизма, чтобы говорить, что поставки будут. Мы работаем над продлением контракта с Республикой Молдова. Буквально на прошлой неделе были продуктивные достаточно встречи с представителями Украины. Мы понимаем, что больших рисков по транзиту через Украину нет", — сказал Козак в ходе форума.