ТАШКЕНТ, 21 сен — ПРАЙМ. "Татнефть" на новой АЗС в Ташкенте начала продавать высокооктановый бензин АИ-100 — впервые эта марка поступила на рынок в Узбекистане, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе министерства энергетики страны.

По данным пресс-службы, накануне "Татнефть" открыла первую АЗС в одном из оживленных районов Ташкента.

"Это первая в Узбекистане и вторая в мире флагманская заправка компании "Татнефть". Кроме того, впервые на АЗС в Узбекистане начал продаваться высокооктановый бензин АИ-100", — заявил на церемонии открытия министр энергетики страны Алишер Султанов, которого цитирует пресс-служба ведомства.

На заправке в Ташкенте также будут реализовывать бензин АИ-95, АИ-92, АИ-80 и дизельное топливо.

В июле "Татнефть" открыла первую АЗС в Узбекистане в Ташкентской области, став третьей компанией, осуществляющей розничную продажу автомобильного топлива из России в Узбекистане. В январе 2018 года в Ташкенте стала торговать бензином дочерняя структура "Газпрома", а в марте – "Лукойла".

На АЗС доступен местный бензин А-80, метан, а также российские марки А-92 и А-95, которые будут поставляться с нефтеперерабатывающего комплекса "Танеко".

Ранее представитель хокимията (администрации) Ташкентской области сообщил РИА Новости, что до конца 2020 года в регионе планируется создать сеть из 22 АЗС "Татнефти".

В мае "Татнефть" сообщила, что подписала с "Узбекнефтегазом" документ об основных условиях соглашения о разделе продукции на Приташкентском инвестиционном блоке в Узбекистане. Согласно документу, компании займутся поиском, разведкой и разработкой месторождений углеводородов на территории Узбекистана. На начальном этапе проекта "Татнефть" проведет анализ и интерпретацию геолого-физических материалов на территории инвестблока. В марте представитель "Узбекнефтегаза" сообщал РИА Новости, что компания планирует к середине года создать СП с "Татнефтью" для разработки нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами на территории Узбекистана.