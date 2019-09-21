МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. Завод по производству противотурбулентных присадок (ПТП), который "Транснефть" запустила в работу в Татарстане, имеет возможность увеличения производственных мощностей с нынешних 3 тысяч тонн в год до 10 тысяч, и компания планирует выйти со своими присадками на зарубежные рынки, потеснив доминанту американской Baker Hughes, следует из материалов "Транснефти".

Запуск завода "Транснефть-Синтез" состоялся в субботу. Противотурбулентные присадки используются для увеличения пропускной способности магистральных трубопроводов, снижения рабочего давления при транспортировке нефти и нефтепродуктов и повышения энергоэффективности процесса перекачки. Применение присадки позволяет увеличить пропускную способность участков трубопроводов до 30% и в некоторых случаях отказаться от строительства параллельных ниток. За счет этого сокращаются операционные и капитальные затраты при увеличении пропускной способности.

В 2018 году на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава "Транснефти" Николай Токарев пояснял, что в России была разработана молекула, на основе которой производятся присадки. Раньше был единственный продавец и производитель на рынке, американская Baker Hughes, теперь же создается производство в России, пояснял Токарев.

"Производство рассчитано на годовой выпуск до 3 тысяч тонн противотурбулентных присадок с учетом возможности увеличения мощности до 10 тысяч тонн в год. В текущем году предприятие планирует произвести 600 тонн присадок. Производственные мощности завода позволят полностью удовлетворить потребности ПАО "Транснефть" в противотурбулентных присадках. В дальнейшем продукция завода "Транснефть-Синтез" может быть предложена для реализации как российским нефтяным компаниям, которые используют ее на промысловых трубопроводах, так и зарубежным предприятиям", — говорится в сообщении.

Проект реализован совместно "Транснефть-Прикамье" (доля в уставном капитале — 51%) и российской компанией ООО "НИКА-ПЕТРОТЭК" (49%). Технология выпуска присадок является инновационной и включает полный цикл. Ранее "Транснефть" закупала противотурбулентную присадку импортного производства, экономия от собственного выпуска составит от 100 миллионов до 250 миллионов рублей в зависимости от объемов потребления ПТП.

Создание производства присадок велось в рамках программы импортозамещения "Транснефти". В настоящее время компания в своей деятельности использует 94% оборудования и материалов отечественного производства, к 2020 году планируется увеличить эту долю до 97%.