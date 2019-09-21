МИНСК, 21 сен /ПРАЙМ/. Белорусский госконцерн "Белнефтехим" возвращается к стратегии еженедельной корректировки цен на бензин из-за усилившихся внешних рисков и в преддверии очередного этапа "налогового маневра" в РФ, сообщается в субботу на сайте концерна.

Концерн придерживается политики поэтапного изменения цен на автотопливо с учетом динамики цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ. Нынешнее изменение цен на автотопливо на внутреннем рынке Белоруссии — 21-е по счету в текущем году, чаще цены повышались на одну копейку. В предыдущий раз цены менялись с 15 сентября: они выросли на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), а до этого, 11 августа, они снизились на копейку.

"В условиях усилившихся внешних рисков, обусловивших рост волатильности котировок нефти, ослабления курса белорусского рубля, в целях предупреждения рисков потери финансовой устойчивости НПЗ в преддверии очередного этапа "налогового маневра" концерн вынужден вернуться к стратегии еженедельной корректировки цен на нефтепродукты", — отмечается в сообщении.

Там говорится, что с 22 сентября розничные цены на АЗС увеличиваются на белорусскую копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,57 белорусского рубля (49,09 российского рубля, или 0,77 доллара), АИ-95-К5-Евро – 1,67 белорусского рубля (52,22 российского рубля, или 0,82 доллара), АИ-98-К5-Евро – 1,89 белорусского рубля (59,09 российского рубля, или 0,93 доллара), ДТ – 1,67 белорусского рубля (52,22 российского рубля, или 0,82 доллара).