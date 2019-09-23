ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сен /ПРАЙМ/. XXIII Международная конференция "Нефть и газ Сахалина", которая пройдет в Южно-Сахалинске 24-26 сентября, соберет 700 участников, сообщила в понедельник журналистам директор конференции Ирина Норрис.

По ее словам, конференция, которая уже стала неотъемлемой частью делового календаря для руководителей нефтегазового сектора России, соберет на острове элиту нефтегазовой отрасли, а Сахалин подтвердит репутацию центра нефтегазовых инноваций страны и даже мира.

"Конференция в этом году проходит под девизом "В эпицентре новых возможностей. Нефтегазовые месторождения Сахалина и Дальнего Востока России". Участники в течение трех дней обсудят темы использования цифровых технологий, локализации, новые проекты и месторождения, а также перспективы развития отрасли", — рассказала Норрис.

Первый день конференции по традиции будет стратегическим – делегаты обсудят развитие нефтегазового рынка и отрасли в контексте глобальных вопросов.

"В пленарной ключевой сессии, которая пройдет под руководством председателя правительства Сахалинской области Алексея Белика, выступят замминистра финансов РФ Илья Трунин, помощник главы администрации президента Кирилл Молодцов, депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, президент ExxonMobil Russia Гленн Уоллер, председатель концерна "Шелл" в России Седерик Кремерс, директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики РФ Александр Гладков, главный исполнительный директор "Сахалин Энерджи" Роман Дашков", — отметила Норрис.

Новшеством этого года, по словам Ирины Норрис, станут панельная дискуссия о взаимодействии нефтяных компаний с коренными малочисленными народностями Севера, а также сессия о возможностях глобального рынка с интерактивным электронным голосованием. В последней экспертами станут представитель рабочей группы по СПГ/Арктике "Энергоцентр" Сколково Джинсок Сун, руководитель центра исследований в области энергетической политики Высшей школы экономики Виталий Ермаков, начальник отдела по коммерческому развитию "Сахалин Энерджи" Денис Фоменко и первый заместитель гендиректора ПАО "Совкомфлот" Евгений Амбросов. Интерес должны вызвать новости подрядчиков с фокусом на инновации, локацию и импортозамещение, а также логистическая сессия по развитию морской инфраструктуры, портов и морских перевозок.

Последний день конференции отдан сессии по развитию малого и среднего СПГ. Тема особенно актуальна для Сахалина, где уже запущен соответствующий пилотный проект. Делегатов свозят на завод СПГ в Пригородном. Официальную часть конференции завершит сессия по развитию успешных практик по охране окружающей среды, которую проведет заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области Вадим Ваничкин.

Конференция "Нефть и газ Сахалина" служит деловой платформой для нефтегазовой отрасли Дальнего Востока России уже 23 года, предоставляя уникальные возможности для обмена информацией, сотрудничества и установления контактов. Первоначально она проводилась в Лондоне для привлечения западных инвесторов, а в 2007 году была перенесена в Южно-Сахалинск и последние 12 лет проводится на Сахалине.