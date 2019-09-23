МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. "Лукойл" назначил Дмитрия Попова из центрального аппарата компании на должность генерального директора "Лукойл Белоруссия", говорится в пресс-релизе нефтяной компании.

Ранее должность гендиректора "Лукойл Белоруссия" занимал Айдар Абузяров, который теперь будет возглавлять "Лукойл-Уралнефтепродукт".

Также компания сообщила, что Владимир Дмитриев, ранее занимавший должность генерального директора "Лукойл-Центрнефтепродукт", назначен начальником департамента реализации нефтепродуктов компании. "Новым руководителем ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" стал Андрей Гаврилец, до этого возглавлявший ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт", — также говорится в пресс-релизе.

"Лукойл" пояснил, что кадровые перестановки в компании проведены в рамках плановой ротации управленческого состава.