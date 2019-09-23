МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Цены производителей на автомобильный бензин в августе в России сократились в месячном выражении на 8,7% против снижения на 0,8% в июле, говорится в материалах Росстата.

"В августе по сравнению с июлем цены производителей на бензин автомобильный в среднем снизились на 8,7%. В 15 субъектах Российской Федерации бензин стал дешевле от 0,9% в Тюменской области до 12,7% в Ярославской области. Его удорожание отмечено в Республике Саха (Якутия) на 1,5%. В Ленинградской и Сахалинской областях цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне июля 2019 года", — говорится в сообщении.

По сравнению с декабрем 2018 года бензин подешевел на 13,8%, а по сравнению с августом прошлого года — на 15,9%.

Отмечается, что розничные цены в августе в среднем по РФ превышали цены производителей в 2,3 раза против 1,9 раза в августе 2018 года.

При этом рост розничных цен на бензин в России в августе остался на уровне 0,2% в месячном выражении. В августе увеличение потребительских цен на бензин на 0,3% и более наблюдалось в 30 регионах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области). Из них наиболее значительно цены выросли в Камчатском крае – на 1%, в Бурятии и Орловской области – на 0,8% и 0,7% соответственно.

Весте с тем, в семи регионах отмечалось снижение цен на бензин. Из них заметнее всего цены снизились в Республике Тыва и Красноярском крае – на 0,9% и 0,8% соответственно. В Москве бензин за прошедший месяц подорожал на 0,2%, в Санкт-Петербурге – на 0,1%.