МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Пакистан без проблем может импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), заявил РИА Новости заместитель председателя сената этой страны Салим Мандвивалла.

"Россия всегда была экономическим партнером Пакистана. И если у России, я уверен, есть предложение по поводу СПГ, думаю, у Пакистана не должно быть никаких проблем (с его приобретением — ред.)", — заявил Мандвивалла.

По его словам, Пакистан испытывает трудности с поставками природного газа из Ирана из-за санкций США, и отметил, что в условиях отсутствия газопровода в Пакистан импорт СПГ — единственный вариант получения сырья.

Ранее в сентябре министр энергетики Пакистана Омар Аюб Хан подтвердил строительство пяти терминалов СПГ группой компаний, в числе которых Exxon Mobil и Royal Dutch Shell. По его словам, они могут быть введены в эксплуатацию в течение двух-трёх лет.

В том сообщении агентства Рейтер также уточняется, что таким образом страна намерена утроить импорт и справиться с дефицитом газа.