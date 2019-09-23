МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть торгуются без единой динамики в понедельник вечером после выраженного дневного снижения — на развитии ситуации в Саудовской Аравии и её анализе инвесторами и спекулянтами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.35 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,19%, до 64,16 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — растёт на 0,05%, до 58,12 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов по-прежнему находятся события, связанные с Саудовской Аравией, после того как атаки на нефтяные объекты, которые произошли 14 сентября, снизили добычу в королевстве более чем вдвое.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес, но в пятницу США объявили о введении санкций против Центрального банка и фонда нацразвития этой страны.

С другой стороны, участники торгов отыгрывают сообщение СМИ о том, что потерянная в результате атак добыча нефти уже восстановлена на три четверти, а полностью на прежний уровень Саудовская Аравия выйдет уже в ближайшие дни.