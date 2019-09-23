МАГАС, 23 сен /ПРАЙМ/. Для быстрого и комплексного решения проблем электросетевого комплекса Ингушетии необходимо порядка 12 миллиардов рублей, в том числе из госбюджета, заявил глава "Россетей" Павел Ливинский, слова которого приводятся в сообщении компании.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее в понедельник провел в столице республики Магасе совещание по вопросам функционирования и развития электроэнергетики Ингушетии. Ливинский доложил о разработанном холдингом комплексе мер для приведения показателей электросетевого комплекса региона к нормативным показателям. Но, как отметил глава группы компаний, действий одних только энергетиков для решения накопленных проблем недостаточно.

"Россети" выделяют 1,1 миллиарда рублей дивидендной поддержки на борьбу с потерями, готовы за счет ремонтов поддерживать текущее состояние энергосистемы, брать в аренду с последующим переводом на баланс за долги муниципальные и бесхозные сети. Но для быстрого и комплексного решения проблем необходимо порядка 12 миллиардов рублей, которые невозможно будет компенсировать за счет роста тарифа, поэтому нужна поддержка федерального бюджета", — заявил Ливинский.

Новак в свою очередь поддержал предложение разработать проект полной модернизации электросетей Ингушетии.

"Важно реформировать все сферы ЖКХ, чтобы в созданных для субъектов Северо-Кавказского федерального округа комфортных условиях довести все расчеты, включая платежи населения, с субъектами электроэнергетики до 100%. Необходимо решить проблемы потерь и нормативов потребления во всех отраслях. Только так возможно ускорить вопросы модернизации инфраструктуры для дальнейшего развития региона", — заявил также он.