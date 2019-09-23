ВАШИНГТОН, 23 сен /ПРАЙМ/. Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили в понедельник, как наилучшим образом препятствовать реализации проекта "Северный поток-2", сообщил Белый дом по итогам переговоров.

"Лидеры обсудили, как наилучшим образом усилить сотрудничество в области обороны, безопасности и энергетики. Оба президента признали, что трубопровод "Северный поток-2" является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как наилучшим образом остановить проект", — следует из распространенного сообщения.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

При этом официально как цель противодействия озвучивается энергобезопасность. В частности, новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что "Северный поток-2" несет в себе угрозу слишком сильной зависимости ЕС от энергоресурсов из РФ. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным.