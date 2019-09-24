ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен /ПРАЙМ/. XXIII международная конференция "Нефть и газ Сахалина" начала работу во вторник в Южно-Сахалинске.

В течение трех дней – с 24 по 26 сентября – в торгово-деловом центре "Столица" 700 делегатов обсудят темы использования цифровых технологий, локализации, новые проекты и месторождения, а также перспективы развития отрасли.

Конференция в этом году проходит под девизом "В эпицентре новых возможностей. Нефтегазовые месторождения Сахалина и Дальнего Востока России". Она собрала на острове элиту нефтегазовой отрасли России, в том числе более 500 руководителей компаний и организаций нефтегазовой отрасли Сахалина и Дальнего Востока России, а также Азиатско-Тихоокеанского региона.

Работа конференции началась с ключевой сессии, ее руководителем в этом году стал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. В ней участвуют замминистра финансов РФ Илья Трунин, помощник главы администрации президента Кирилл Молодцов, депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, президент ExxonMobil Russia Гленн Уоллер, председатель концерна "Шелл" в России Седерик Кремерс, директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа министерства энергетики РФ Александр Гладков, главный исполнительный директор "Сахалин Энерджи" Роман Дашков. Далее состоится сессия, посвященная развитию проектов Сахалина, а завершится первый день конференции дискуссией руководителей компаний.

Конференция "Нефть и газ Сахалина" служит деловой платформой для нефтегазовой отрасли Дальнего Востока России уже 23 года, предоставляя уникальные возможности для обмена информацией, сотрудничества и установления контактов. Первоначально она проводилась в Лондоне для привлечения западных инвесторов, а в 2007 году была перенесена в Южно-Сахалинск и последние 12 лет проводится на Сахалине.