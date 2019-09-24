ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен — ПРАЙМ. "Газпром" планирует запуск строительства "Владивосток СПГ" за 2 миллиарда долларов в 2020 году, мощность проекта составит 1,5 миллиона тонн, говорится в презентации директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александра Гладкова, которую он представил в рамках выступления на конференции "Нефть и газ Сахалина".

Отмечается, что СПГ планируется поставлять в Азиатско-Тихоокеанский регион. Ресурсная база проекта — Сахалинский, Якутский и Иркутский центры газодобычи.

Во вторник в Южно-Сахалинске начала работу XXIII международная конференция "Нефть и газ Сахалина". Мероприятие служит деловой платформой для нефтегазовой отрасли Дальнего Востока России уже 23 года, предоставляя уникальные возможности для обмена информацией, сотрудничества и установления контактов. Первоначально она проводилась в Лондоне для привлечения западных инвесторов, а в 2007 году была перенесена в Южно-Сахалинск и последние 12 лет проводится на Сахалине.