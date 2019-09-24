ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен — ПРАЙМ. Проект "Дальневосточного СПГ" планируется запустить в 2027 году, на сроки его реализации могут повлиять ряд факторов, заявила в рамках XXIII международной конференции "Нефть и газ Сахалина" президент Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil) Шелли Бир.

"В настоящее время проект планируется запустить в 2027 году", — сказала президент компании. Она уточнила, что сроки реализации зависят от ряда факторов, среди которых согласования контрольно-надзорных органов и тенденции на рынке СПГ.

Ранее президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер сообщил журналистам, что проектирование завода уже началось. Также стартовали работы по маркетингу.

В начале сентября глава Минэнерго РФ Александра Новак сообщил, что "Дальневосточный СПГ" мощностью 6,2 миллиона тонн в Де-Кастри планируется построить в рамках проекта "Сахалин-1".

Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd, у "Роснефти" — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC — 20%. Рассматривалось несколько вариантов монетизации газа с этого проекта. Первый — строительство нового завода "Дальневосточный СПГ" "Роснефти" в районе поселка Де-Кастри, второй — продажа газа для третьей очереди на действующем заводе СПГ "Сахалина-2" (в операторе проекта Sakhalin Energy 50% принадлежит "Газпрому").