КИЕВ, 24 сен — ПРАЙМ. Группа "Нафтогаз Украины" в первом полугодии 2019 года получила чистую прибыль в размере 24,7 миллиарда гривен (более 1 миллиарда долларов по текущему курсу Нацбанка), что почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.

Группа "Нафтогаз Украины" за первые восемь месяцев 2019 года выплатила в украинский бюджет 79,8 миллиарда гривен налогов (3,2 миллиарда долларов).

"За шесть месяцев 2019 года группа ("Нафтогаз Украины" — ред.) получила чистую прибыль в размере 24,7 миллиарда гривен (более 1 миллиарда долларов — ред.), что почти в два раза больше результата шести месяцев 2018 года", — говорится в сообщении.

По данным компании, прибыль до налогообложения в первом полугодии составила 31,9 миллиарда гривен (1,31 миллиарда долларов), что на 79% превышает результат шести месяцев 2018 года. "Группа достигла такого показателя в основном за счет улучшения финансового результата сегментов "Интегрированный газовый бизнес" и "Транзит природного газа", — говорится в сообщении.