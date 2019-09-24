МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в августе, по предварительным данным, сократился на 68 тысяч баррелей в день, или на 4% по сравнению с окончательными данными за июль, составив 1,647 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

NPD указывает, что показатель оказался на 6% меньше прогноза организации (1,752 миллиона баррелей).

Согласно итоговым данным за июль, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,715 миллиона баррелей в день.

Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в августе составил 1,353 миллиона баррелей в день, что на 4% ниже прогноза NPD. При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 267 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 27 тысяч баррелей в сутки.

Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии в августе газа составил 263,2 миллиона кубометров в сутки, что оказалось на 11,3% ниже прогноза NPD.

Норвегия — крупнейшая нефтегазодобывающая страна в Европе. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. По данным BP, доля Норвегии на мировом нефтяном рынке составляет 2%. Практически весь экспорт газа идет в страны ЕС, Норвегия покрывает более 20% газовых потребностей Евросоюза.