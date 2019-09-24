КИЕВ, 24 сен — ПРАЙМ. Сумма, которую "Газпрома" должен выплатить "Нафтогазу Украины" по решениям Стокгольмского арбитража, на 30 июня 2019 года выросла до 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов, говорится в финансовом отчете украинской компании по итогам первого полугодия, опубликованном во вторник.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.

"По состоянию на 30 июня 2019 года, нетто сумма, которую "Газпром" должен заплатить в пользу компании после проведения взаимозачета, составляет 2,817 миллиарда долларов, включая проценты", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на дату утверждения промежуточной финансовой отчетности эта сумма не была погашена.