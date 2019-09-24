КИЕВ, 24 сен — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" начал импорт нефтепродуктов из Белоруссии, в сентябре компания планирует закупить 30 тысяч тонн дизельного топлива на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Впервые импортировали из Белоруссии партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке. В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тысяч тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ", — говорится в сообщении компании в микроблоге Twitter.

В компании отметили, что в дальнейшем планируют активно развивать направление трейдинга, "ведь вопрос ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников очень актуальны".