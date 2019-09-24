МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. Совет директоров "Газпрома" утвердил актуализированную долгосрочную программу развития компании на 2020-2029 годы, следует из материалов компании.

"Утвердить прилагаемую к решению совета директоров долгосрочную программу развития ПАО "Газпром" (2020–2029)", — говорится в сообщении.

По сообщению компании, выстроенная в "Газпроме" трехуровневая система планирования (краткосрочное на 1 год, среднесрочное — на 1-3 года и долгосрочное — на 10 лет и более) сбалансирована и сочетает передовой отечественный и международный опыт в этой сфере.

В апреле нынешнего года замначальника департамента компании Ринат Мавлюдов сообщил, что после принятия долгосрочной программы развития объем инвестиций на ближайший год с учетом темпов освоения основных приоритетных проектов, возможно, будет несколько скорректирован.

"Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.