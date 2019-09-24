МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. Стоимость нефти марки Brent опустилась на 3% на фоне усиления неопределенности относительно торговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.14 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,7%, до 63,02 доллара за баррель. Минутами ранее показатель снижался более чем на 3%. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,23%, до 57,33 доллара за баррель.

Инвесторы обращают внимание на заявления американского президента Дональда Трампа относительно внешнеторговых отношений с Китаем. На генассамблее ООН Трамп подверг критике торговую политику КНР. Он также заявил, что не будет заключать "плохую сделку" с Китаем.