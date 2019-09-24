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МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. Стоимость нефти марки Brent опустилась во вторник на 3% на фоне усиления неопределенности относительно торговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.25 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,5%, до 63,14 доллара за баррель. Минутами ранее показатель снижался более чем на 3%. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,217%, до 57,37 доллара за баррель.

Инвесторы обращают внимание на заявления американского президента Дональда Трампа относительно внешнеторговых отношений с Китаем. На генассамблее ООН Трамп подверг критике торговую политику КНР. Он также заявил, что не будет заключать "плохую сделку" с Китаем.

Трамп заявил, что из-за торговой политики Китая, которая якобы предполагает кражу интеллектуальной собственности, господдержку предприятий и прочие торговые практики, в США закрылись 60 тысяч предприятий.

"Он снова усугубил торговый конфликт между США и Китаем", — отметил партнер Again Capital Джон Килдуфф (John Kilduff), чье мнение приводит агентство Рейтер. Он также сказал, что заявления Трампа были неконструктивными при текущих попытках ослабления торгового конфликта.