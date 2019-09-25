МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Мобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС) могут получить бессрочный статус вынужденной генерации, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники и пояснительную записку к заседанию правкомиссии по электроэнергетике у вице-премьера Дмитрия Козака.

Козак, по данным издания, поручил подготовить соответствующую нормативную базу по вопросу о предоставлении станциям Федеральной сетевой компании (ФСК), переброшенным в Крым в 2014 году для закрытия энергодефицита, статуса федерального мобильного резерва мощности, предполагающего получение бессрочного повышенного вынужденного тарифа. Как отмечают источники газеты и представитель Козака, правительство продлило вынужденный статус для МГТЭС в Крыму до конца 2020 года, так как вопрос по введению федерального мобильного резерва мощности пока не решен. Ранее станциям уже дали повышенный тариф на 2022-2024 годы.

Такой статус получают ТЭС, которые не окупаются на рынке, но нужны для теплоснабжения или надежности энергосистемы. ТЭС получают повышенный тариф на мощность, а нагрузка за содержание вынужденного генератора ложится на потребителей, отмечает издание. По оценке "Совета рынка" (регулятор энергорынков), продолжение работы МГТЭС в 2020 году обойдется потребителям европейской части РФ и Урала в 1,5-1,6 миллиарда рублей, что поднимает конечную цену для них на 0,11%.

Предполагалось, что после ввода в 2019 году Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму мощностью 940 МВт станции вывезут с полуострова. Но, по данным издания, место дальнейшей работы МГТЭС не определено, и пока они останутся в Крыму.

После ввода собственных станций технологической необходимости работы МГТЭС в крымской энергосистеме больше нет, полагают в "Системном операторе" (диспетчер энергосистемы). В ЕЭС России существуют энергоузлы, в которых при определенных условиях могут быть востребованы мобильные источники генерации, добавили в диспетчере. В Минэнерго подчеркнули, что вопрос целесообразности нахождения МГТЭС в резерве крымской энергосистемы в 2020 году и следующих годах прорабатывается, решение не принято.

Однако, как отмечается в пояснительной записке к правкомиссии, безубыточная эксплуатация МГТЭС в рыночных условиях невозможна: тариф, который дается мобильным станциям, в два раза выше рынка. Без статуса вынужденной генерации МГТЭС может потерять источник финансирования для "поддержания мобильного резерва мощности в состоянии постоянной эксплуатационной и мобилизационной готовности", ссылается издание на пояснительную записку.